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Денис Гаврилов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Денис Гаврилов
Пол
муж
Возраст (лет)
65
Год рождения вычисленный
1765
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
172
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 172
01 | Денис Гаврилов: 65 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Наталья Васильева: 66 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Леонтий Игнатьев: 31 год | сын крестьянский - пасынок [1]
04 | Матрёна Кузьмина: 31 год | жена крестьянская - жена пасынка [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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