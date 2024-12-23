Агриппина Семёнова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Агриппина Семёнова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 171
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 171
01 | Семён Савельев: 47 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Моисеева: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Анна Семёнова: 19 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Агриппина Семёнова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Филипп Семёнов: 12 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Анисим Семёнов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Татьяна Семёнова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Пелагея Семёнова: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Аграфена
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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