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Анна Семёнова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Семёнова
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
171
Номер в семье
3
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 171
01 | Семён Савельев: 47 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Моисеева: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Анна Семёнова: 19 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Агриппина Семёнова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Филипп Семёнов: 12 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Анисим Семёнов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Татьяна Семёнова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Пелагея Семёнова: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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