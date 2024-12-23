Дмитрий Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Дмитрий Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 170
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 170
01 | Михаил Иванов: 55 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Иванов: 53 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ульяна Фадеева: 55 лет | жена крестьянская - жена [2]
04 | Дмитрий Иванов: 30 лет | сын крестьянский - сын [2]
05 | Ксения Максимова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
06 | Васса Дмитриева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
07 | Авдотья Дмитриева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
08 | Николай Дмитриев: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
09 | Ефимия Дмитриева: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
10 | Иван Дмитриев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
11 | Авдотья Дмитриева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
12 | Пётр Никифоров: 15 лет | крестьянин - племянник [1]
13 | Марья Никифорова: 16 лет | крестьянка - пдемянница [1]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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