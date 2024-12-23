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Михаил Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Михаил Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1775
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
170
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 170
01 | Михаил Иванов: 55 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Иванов: 53 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ульяна Фадеева: 55 лет | жена крестьянская - жена [2]
04 | Дмитрий Иванов: 30 лет | сын крестьянский - сын [2]
05 | Ксения Максимова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
06 | Васса Дмитриева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
07 | Авдотья Дмитриева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
08 | Николай Дмитриев: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
09 | Ефимия Дмитриева: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
10 | Иван Дмитриев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
11 | Авдотья Дмитриева: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
12 | Пётр Никифоров: 15 лет | крестьянин - племянник [1]
13 | Марья Никифорова: 16 лет | крестьянка - пдемянница [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Жегловы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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