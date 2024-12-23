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Евгения Герасимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Евгения Герасимова
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
169
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 169
01 | Васса Васильева: 65 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Захар Иванов: 47 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Евгения Герасимова: 45 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Леонтий Захаров: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Марья Захарова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Марфа Захарова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Марья Захарова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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