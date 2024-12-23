Екатерина Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Екатерина Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 168
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 168
01 | Иван Фёдоров: 49 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Василий Фёдоров: 51 год | крестьянин - брат родной [1]
03 | Татьяна Григорьева: 46 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Егор Иванов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Василий Иванов: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Авдотья Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Екатерина Иванова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Акулина Лаврентьева: 52 года | жена крестьянская - жена брата [2]
09 | Матрёна Васильева: 15 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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