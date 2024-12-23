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Авдотья Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
168
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 168
01 | Иван Фёдоров: 49 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Василий Фёдоров: 51 год | крестьянин - брат родной [1]
03 | Татьяна Григорьева: 46 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Егор Иванов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Василий Иванов: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Авдотья Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Екатерина Иванова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Акулина Лаврентьева: 52 года | жена крестьянская - жена брата [2]
09 | Матрёна Васильева: 15 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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