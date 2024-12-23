Евтих Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтих Герасимов

Евтих Герасимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Евтих Герасимов
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
пасынок свойственницы [3]
Номер семьи
167
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 167
01 | Прокофий Родионов: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Варвара Семёнова: 45 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Анна Прокофьева: 50 лет | крестьянка/вдова - свойственница [1]
04 | Евтих Герасимов: 14 лет | сын крестьянский - пасынок свойственницы [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.