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Андрей Александров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Андрей Александров
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
166
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 166
01 | Александр Осипов: 54 года | крестьянин - глава [1]
02 | Пелагея Корнилова: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Гаврила Александров: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Андрей Александров: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Яков Александров: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Авдотья Матвеева: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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