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Кирилл Дмитриев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Кирилл Дмитриев
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
165
Номер в семье
7
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 165
01 | Фёдор Игнатьев: 62 года | крестьянин - глава [1]
02 | Фёкла Данилова: 56 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Дмитрий Фёдоров: 45 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Екатерина Григорьева: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Фёдор Дмитриев: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Мавра Дмитриева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Кирилл Дмитриев: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Трофим Дмитриев: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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