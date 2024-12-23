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Яков Фёдотов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Яков Фёдотов
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
164
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 164
01 | Федот Владимиров: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ксения Фёдорова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Яков Фёдотов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ефим Фёдотов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Захар Фёдотов: 7 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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