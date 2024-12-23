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Леонтий Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Леонтий Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1768
Родственная связь
брат родной [1]
Номер семьи
162
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 162
01 | Никифор Кузьмин: 66 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Леонтий Кузьмин: 62 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Варвара Родионова: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Андрей Никифоров: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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