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Демид Данилов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Демид Данилов
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
159
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 159
01 | Данила Карпов: 42 года | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Иванова: 41 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Демид Данилов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Кузьма Данилов: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Екатерина Данилова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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