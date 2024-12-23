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Лаврентий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Лаврентий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1770
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
158
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
р.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 567
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 158
01 | Лаврентий Иванов: 60 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анисья Владимирова: 61 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Семён Лаврентьев: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Данила Лаврентьев: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Кузьмина: 22 года | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Филипп Семёнов: 2 года | сын крестьянский - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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