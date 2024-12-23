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Матвей Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Матвей Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1781
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
157
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
р.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 157
01 | Матвей Петров: 49 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Варвара Михайлова: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефим Матвеев: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Тимофей Матвеев: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Татьяна Максимова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Ульяна Ефимова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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