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Иван Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
156
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 156
01 | Иван Петров: 38 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Наталья Андреева: 39 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Емельян Иванов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ареф Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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