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Анастасия Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
155
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 155
01 | Григорий Владимиров: 51 год | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Ильина: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефим Григорьев: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Григорьева: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Анастасия Григорьева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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