Андрей Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Кузьмин

Андрей Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Андрей Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
154
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 154
01 | Кузьма Михайлов: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Артемьева: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Игнатий Кузьмин: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Фёдор Кузьмин: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
05 | Андрей Кузьмин: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Марья Кузьмина: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Ефросинья Кузьмина: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Марья Кузьмина: 10 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
09 | Анна Кондратова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
10 | Агафья Герасимова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.