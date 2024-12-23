Михаил Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Михаил Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- сын сына снохи [4]
- Номер семьи
- 153
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 153
01 | Герасим Дмитриев: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анастасия Дмитриева: 75 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
03 | Устинья Иванова: 57 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
04 | Иван Егоров: 29 лет | сын крестьянский - сын снохи [3]
05 | Мавра Прокофьева: 33 года | жена крестьянская - жена сына снохи [4]
06 | Михаил Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына снохи [4]
07 | Михей Иванов: 1 год | сын крестьянский - сын сына снохи [4]
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