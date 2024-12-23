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Мавра Прокофьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Мавра Прокофьева
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
жена сына снохи [4]
Номер семьи
153
Номер в семье
5
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 153
01 | Герасим Дмитриев: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анастасия Дмитриева: 75 лет | крестьянка/девка - сестра родная [1]
03 | Устинья Иванова: 57 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
04 | Иван Егоров: 29 лет | сын крестьянский - сын снохи [3]
05 | Мавра Прокофьева: 33 года | жена крестьянская - жена сына снохи [4]
06 | Михаил Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына снохи [4]
07 | Михей Иванов: 1 год | сын крестьянский - сын сына снохи [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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