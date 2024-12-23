Васса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Петрова

Васса Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Васса Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1780
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
152
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 152
01 | Василий Тимофеев: 52 года | крестьянин - глава [1]
02 | Илья Тимофеев: 48 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Васса Петрова: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Прокофий Васильев: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Иван Васильев: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Марья Васильева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Акулина Васильева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Филипп Васильев: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
09 | Устинья Иванова: 29 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
10 | Марья Ильина: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
11 | Александра Ильина: 2 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Василиса
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.