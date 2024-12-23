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Мавра Никифорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Мавра Никифорова
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
151
Номер в семье
2
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 151
01 | Меланья Спиридонова: 62 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Мавра Никифорова: 33 года | крестьянка/вдова - сноха [1]
03 | Василий Никифоров: 12 лет | сын крестьянский - сын снохи [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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