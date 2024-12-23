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Маркелл Осипов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Маркелл Осипов
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
сын снохи [4]
Номер семьи
150
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 150
01 | Михаил Спиридонов: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Марфа Степанова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Анна Михайлова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Ефимия Ильина: 48 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
05 | Маркелл Осипов: 18 лет | сын крестьянский - сын снохи [4]
06 | Варвара Ильина: 70 лет | крестьянка/девка - тётка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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