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Ефимия Ильина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ефимия Ильина
Пол
жен
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
150
Номер в семье
4
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 150
01 | Михаил Спиридонов: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Марфа Степанова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Анна Михайлова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Ефимия Ильина: 48 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
05 | Маркелл Осипов: 18 лет | сын крестьянский - сын снохи [4]
06 | Варвара Ильина: 70 лет | крестьянка/девка - тётка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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