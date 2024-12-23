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Агриппина Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Агриппина Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
149
Номер в семье
7
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 149
01 | Пётр Власов: 41 год | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Ульянова: 41 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Петров: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Родион Петров: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Авдотья Петрова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Семён Петров: 12 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Агриппина Петрова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Татьяна Петрова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
09 | Иван Петров: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
10 | Татьяна Яковлева: 53 года | солдатка - сноха [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Аграфена
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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