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Адриан Анисимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Адриан Анисимов
Пол
муж
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1760
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
148
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 148
01 | Адриан Анисимов: 70 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Анисья Адрианова: 39 лет | солдатка - дочь [1]
03 | Марья Адрианова: 37 лет | крестьянка/девка - дочь [1]
04 | Иван Адрианов: 34 года | крестьянин - сын [1]
05 | Анна Семёнова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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