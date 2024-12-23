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Федора Антонова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Федора Антонова
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
147
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 147
01 | Алексей Семёнов: 43 года | крестьянин - глава [1]
02 | Федора Антонова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Алексеев: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Моисей Алексеев: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Антон Алексеев: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Анна Алексеева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Агриппина Алексеева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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