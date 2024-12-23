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Евсей Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Евсей Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
брат родной [1]
Номер семьи
146
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 146
01 | Кузьма Михайлов: 32 года | крестьянин - глава [1]
02 | Евсей Михайлов: 30 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Прасковья Иванова: 33 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Пелагея кузьмина: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Антон Кузьмин: 9 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Александр Кузьмин: 1 год | сын крестьянский - сын [1]
07 | Авдотья Семёнова: 29 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Васса Евсеева: 3 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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