Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Иванова

Гликерия Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Гликерия Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
дочь зятя [2]
Номер семьи
145
Номер в семье
7
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 145
01 | Емельян Семёнов: 64 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Михайлов: 31 год | крестьянин - зять [1]
03 | Татьяна Григорьева: 39 лет | жена крестьянская - жена зятя [2]
04 | Пётр Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын зятя [2]
05 | Прасковья Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь зятя [2]
06 | Матвей Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын зятя [2]
07 | Гликерия Иванова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь зятя [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.