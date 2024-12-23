Татьяна Григорьева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Татьяна Григорьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Родственная связь
- жена зятя [2]
- Номер семьи
- 145
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 145
01 | Емельян Семёнов: 64 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Михайлов: 31 год | крестьянин - зять [1]
03 | Татьяна Григорьева: 39 лет | жена крестьянская - жена зятя [2]
04 | Пётр Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын зятя [2]
05 | Прасковья Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь зятя [2]
06 | Матвей Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын зятя [2]
07 | Гликерия Иванова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь зятя [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.