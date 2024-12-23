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Авдотья Афанасьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Афанасьева
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
жена сына [1]
Номер семьи
144
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 144
01 | Силуян Трифонов: 59 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Авдотья Афанасьева: 58 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Егор Силантьев: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Авдотья Афанасьева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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