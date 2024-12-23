Прасковья Михайлова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Прасковья Михайлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- дочь сына [2]
- Номер семьи
- 143
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 143
01 | Семён Абрамов: 56 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Михаил Семёнов: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Устинья Семёнова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Ирина Семёнова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Лукерья Петрова: 31 год | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Дарья Михайлова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Пётр Михайлов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Прасковья Михайлова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Ирина Михайлова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Акулина Михайлова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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