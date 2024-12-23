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Пётр Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Пётр Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
143
Номер в семье
7
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 143
01 | Семён Абрамов: 56 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Михаил Семёнов: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Устинья Семёнова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Ирина Семёнова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Лукерья Петрова: 31 год | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Дарья Михайлова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Пётр Михайлов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Прасковья Михайлова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
09 | Ирина Михайлова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Акулина Михайлова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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