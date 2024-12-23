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Авдотья Трофимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Трофимова
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
142
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 142
01 | Никифор Николаев: 26 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Авдотья Трофимова: 29 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Никифоров: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Стефанида Никифорова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Михаил Никифоров: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Дарья Никифорова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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