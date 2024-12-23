Авдотья Родионова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Авдотья Родионова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Родственная связь
- сноха [1]
- Номер семьи
- 141
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- солдатка
- Дата переписи
- 1830
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 565об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 141
01 | Осип Савельев: 62 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Герасим Осипов: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Сидор Осипов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Синклитикия Осипова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Прасковья Осипова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Матрёна Осипова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Агриппина Осипова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Синклитикия Григорьева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [2]
09 | Емельян Герасимов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Авдотья Родионова: 25 лет | солдатка - сноха [1]
11 | Ефимий Юлианов: 3 года | сын солдатский - сын снохи (прижит в крестьянстве) [10]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Евдокия
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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