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Матрёна Осипова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Матрёна Осипова
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
141
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 565об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 141
01 | Осип Савельев: 62 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Герасим Осипов: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Сидор Осипов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Синклитикия Осипова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Прасковья Осипова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Матрёна Осипова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Агриппина Осипова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Синклитикия Григорьева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [2]
09 | Емельян Герасимов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Авдотья Родионова: 25 лет | солдатка - сноха [1]
11 | Ефимий Юлианов: 3 года | сын солдатский - сын снохи (прижит в крестьянстве) [10]
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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