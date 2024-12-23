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Стефанида

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Стефанида
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1808
Родственная связь
вдова [1]
Номер семьи
140
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 565об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 140
01 | Иван Семёнов: 40 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ксения Андреева: 39 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ирина Иванова: 19 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Марфа Иванова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Гликерия Иванова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Леонтий Иванов: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Стефанида: 22 года | крестьянка/вдова - вдова [1]
08 | Надежда: 2 года | дочь крестьянская - дочь вдовы [7]
Комментарий наборщика
вариант имени Степанида
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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