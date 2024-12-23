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Прасковья Тимофеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Тимофеева
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
племянница [1]
Номер семьи
139
Номер в семье
10
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1830
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.99, лист: 565об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 139
01 | Иван Максимов: 54 года | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Афанасьева: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Евстигней Иванов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Иванов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Марья Иванова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Федосья Спиридонова: 21 год | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Дмитрий Евстигнеев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Алексей Евстигнеев: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Екатерина Павлова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
10 | Прасковья Тимофеева: 19 лет | крестьянка - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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