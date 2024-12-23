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Матвей Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Матвей Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1784
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
100
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 129об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 100
01 | Пётр Иванов: 44 года | крестьянин - глава [1]
02 | Илья Иванов: 40 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Лаврентий Иванов: 30 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Прасковья Григорьева: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
05 | Матвей Петров: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Васса Петрова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Пелагея Петрова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Анастасия Сергеева: 39 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
09 | Александр Сергеев: 6 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
10 | Анисья Владимирова: 27 лет | жена крестьянская - жена брата [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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