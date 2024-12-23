Лаврентий Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Лаврентий Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Родственная связь
- брат родной [1]
- Номер семьи
- 100
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1800
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 129об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 100
01 | Пётр Иванов: 44 года | крестьянин - глава [1]
02 | Илья Иванов: 40 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Лаврентий Иванов: 30 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Прасковья Григорьева: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
05 | Матвей Петров: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Васса Петрова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Пелагея Петрова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Анастасия Сергеева: 39 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
09 | Александр Сергеев: 6 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
10 | Анисья Владимирова: 27 лет | жена крестьянская - жена брата [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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