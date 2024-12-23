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Григорий Владимиров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Григорий Владимиров
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
99
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 129
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 99
01 | Владимир Иванов: 52 года | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Семёнова: 50 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Елена Владимирова: 23 года | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Федот Владимиров: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Григорий Владимиров: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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