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Анастасия Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
дочь сына [2]
Номер семьи
98
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 129
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 98
01 | Игнатий Тимофеев: 73 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Михаил Игнатьев: 48 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Фёдор Игнатьев: 38 лет | крестьянин/вдовец - сын [1]
04 | Пелагея Семёнова: 46 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Кузьма Михайлов : 23 года | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Анастасия Михайлова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Дмитрий Фёдоров: 10 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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