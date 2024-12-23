Герасим Дмитриев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Герасим Дмитриев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 97
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1800
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 129
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 97
01 | Анна Иванова: 60 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Анастасия Дмитриева: 38 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
03 | Никифор Дмитриев: 36 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Егор Дмитриев: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Герасим Дмитриев: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Пётр Дмитриев: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Дарья Тимофеева: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Устинья Иванова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
09 | Анна Егорова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
10 | Стефанида Иванова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [5]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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