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Егор Дмитриев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Егор Дмитриев
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1767
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
97
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 129
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 97
01 | Анна Иванова: 60 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Анастасия Дмитриева: 38 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
03 | Никифор Дмитриев: 36 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Егор Дмитриев: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Герасим Дмитриев: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Пётр Дмитриев: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Дарья Тимофеева: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Устинья Иванова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
09 | Анна Егорова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
10 | Стефанида Иванова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [5]
Комментарий наборщика
вариант имени Георгий
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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