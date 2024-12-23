Игнатий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатий Иванов

Игнатий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Игнатий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1786
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
96
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 96
01 | Тимофей Тимофеев: 69 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Тимофеев: 44 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Егор Тимофеев: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Василий Тимофеев: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Илья Тимофеев: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Васса Васильева: 39 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
07 | Захар Иванов: 17 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Игнатий Иванов: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Матрёна Ефимова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.