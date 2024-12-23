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Прокофий Родионов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прокофий Родионов
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
95
Номер в семье
7
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 95
01 | Родион Лаврентьев: 40 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Герасим Лаврентьев: 25 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Андрей Лаврентьев: 22 года | крестьянин - брат родной [1]
04 | Матрёна Лаврентьева: 18 лет | крестьянка - сестра родная [1]
05 | Дарья Лаврентьева: 16 лет | крестьянка - сестра родная [1]
06 | Анна Иванова: 41 год | жена крестьянская - жена [1]
07 | Прокофий Родионов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Варвара Родионова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
09 | Ксения Родионова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
10 | Татьяна Васильева: 22 года | жена крестьянская - жена брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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