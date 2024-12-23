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Авдотья Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1744
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
94
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 94
01 | Авдотья Иванова: 56 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Григорий фёдоров: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Данила Фёдоров: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Фадей Фёдоров: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Василий Фёдоров: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Меланья Спиридонова: 23 года | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Анастасия Фёдорова: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия, историческая фамилия семьи Ипатовы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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