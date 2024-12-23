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Осип Спиридонов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Осип Спиридонов
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1780
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
93
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 93
01 | Спиридон Ильин: 46 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Варвара Ильина: 42 года | крестьянка - сестра родная [1]
03 | Акулина Семёнова: 45 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Михаил Спиридонов: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Осип Спиридонов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Анна Спиридонова: 19 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Максим Спиридонов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Фёдор Спиридонов: 12 лет | сын крестьянский - сын [1]
09 | Наталья Васильева: 24 года | жена крестьянская - жена сына [4]
10 | Федосья Иванова: 18 лет | жена крестьянская - жена сына [5]
Комментарий наборщика
вариант имени Иосиф
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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