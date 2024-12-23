Варвара Ильина
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Варвара Ильина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Родственная связь
- сестра родная [1]
- Номер семьи
- 93
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1800
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 93
01 | Спиридон Ильин: 46 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Варвара Ильина: 42 года | крестьянка - сестра родная [1]
03 | Акулина Семёнова: 45 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Михаил Спиридонов: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Осип Спиридонов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Анна Спиридонова: 19 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Максим Спиридонов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Фёдор Спиридонов: 12 лет | сын крестьянский - сын [1]
09 | Наталья Васильева: 24 года | жена крестьянская - жена сына [4]
10 | Федосья Иванова: 18 лет | жена крестьянская - жена сына [5]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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